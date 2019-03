Upa endises õppehoones avab uksed Südamekodu

Martin Kukk märkis, et ettevõtte üks eesmärke on see, et Südamekodus oleks tagatud ka meditsiiniteenus ning personali hulka kuuluks – piisava klientide arvu puhul – ka tegevusjuhendaja, kes hooldekodu elanikele huvitegevuse võimalusi pakub.

Riigi või Euroopa Liidu rahale OÜ Südamekodud Upa kompleksi hooldekoduks kohandamisel ei looda, vaid kavatseb vajalikud investeeringud teha omavahenditest.

OÜ Südamekodu mandril tegutsevates hooldekodudes töötab viiekümne kliendi kohta 25 inimest. “Nende seas on lisaks hooldajatele köögipersonal ja puhastusteenindajad, kes ei tegele küll inimeste hooldamisega, ent muudavad hooldaja töö oluliselt lihtsamaks,” ütles Kukk, lisades, et loodavasse Saaremaa hooldekodussegi on vaja pea veerandsadat töötajat.

Personali leidmiseks loodab ettevõte ka koostööle töötukassa, hooldajaid koolitava Kuressaare ametikooli ja AS-iga Hoolekandeteenused, kes on Sõmera erihooldekodu tegevust lõpetamas.

Palgapoliitika veel kujundamata

Kukk möönis, et häid töötajaid leida on keeruline. “Peame selle nimel pingutama, et inimesi siia tööle saada, aga loodan, et suudame olla Saaremaal atraktiivne tööandja,” lausus ta.

Küsimusele, kas atraktiivsus tähendab muu hulgas seda, et loodava hooldekodu kvalifitseeritud hooldajad ja tegevusjuhendajad hakkavad saama kõrgemat palka kui praegu Saaremaal sel alal töötavad inimesed, vastas Kukk, et Saaremaa Südamekodu palgapoliitika on alles kujundamata.

“Kindlasti aga tekitab meie tulek positiivses mõttes konkurentsi, mis tuleb hoolekandevaldkonnale kasuks,” lisas ta.

Möödunud nädalal tutvustas Martin Kukk OÜ Südamekodu plaane ka Saaremaa vallavalitsuse esindajatele. “Mulle jäi mulje, et nad võtsid meie ideed väga positiivselt vastu,” kinnitas Kukk. “Loodame ju oma tegevusega ka valda toetada – nii saab omavalitsus sotsiaalvaldkonnas muudesse vajalikesse kohtadesse investeerida.”

Praegu opereerib OÜ Südamekodud Eestis mitut hoolekandeasutust, kus voodikohti on kokku ligi 200. Suvel lisandub 54 voodikohta Kesk-Eestis asuva Käru hooldekodu laienduse baasil.