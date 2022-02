“Kes seal on?” – “Jumala nimel, laske sisse,” kõlas vigases eesti keeles vastus. Jumala nimel – see avas selles kodus igaühe ees ukse. Sisse astus noor madrus. Seletas, et on sõjast väga tüdinud ja palub varjupaika. Pealegi on ta rahvuselt sakslane ega taha suguvendade vastu relva tõsta.