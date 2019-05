Kuressaare linnaliikluses on keerukad ajad

Saaremaa vallavalitsuse majandus- ja haldusosakonna juhataja Mikk Tuisk tunnistas Kadi raadio saates “Saaremaa tund”, et nüüd on Kuressaare linnaliikluses kätte jõudnud kõige keerulisem aeg. Seda seetõttu, et kesklinn on kinni ja peamised liiklussõlmed lähevad samuti vahelduvalt lukku.