Ott Tänak ja Martin Järveoja tõid Tšiilist MM võidu

"See oli meie jaoks suurepärane ralli. Sellise tulemuse saavutamiseks oli vaja teha kõvasti tööd ja palju energiat kulutada," vahendas Postimees Tänaku WRC otseülekandes öeldud sõnu pärast viimase kiiruskatse lõppu. "Me ei sõitnud pidevalt maksimumi piiril, aga saime vaatamata sellele suurepärase tulemuse tehtud. Olen väga rahul," lisas Ott Tänak. Tema sõnul oli see tähtis meeskonnale, sest kahel eelmisel rallil tuli sõit esikohalt katkestada: "Nüüd tõestasime jälle, et suudame võita. Kõik peavad jätkama kõva töö tegemist, siis tuleb ka tulemus."