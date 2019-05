JUHTKIRI: Ühe vana, teise uus

Pärast politseinike univormi väljavahetamist uue ja parema vastu on tavapraktika see, et PPA korjab vormid kokku ja annab taaskasutusse. Samas on see korrakaitsjate vormirõivas, mil nimesilt rinnas ja pagunid küljes, ju killuke ajalugu. See, olgugi mõne aasta vanune rõivakomplekt, on möödaniku talletajate silmis väärt kraam, mida teistelegi näidata. Ning millele aastate möödudes muuseumieksponaadina väärtust lisandub. Ning mis väljapanekule endale väärtust lisab.