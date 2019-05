Vald ühtlustab ringijuhtide tasud

Juhendajate töötasud on väga ebaühtlased, jäädes vahemikku 3,35–9 eurot tund. Valla kultuuri- ja spordiosakonna juhataja Aarne Põlluäär ütles, et uus kord puudutab sadakonda juhendajat, kes tegutsevad valla 17 rahvamaja ja kultuuriasutuse juures. Ta lisas, et seda, millise kategooria järgi üht või teist juhendajat edaspidi tasustama hakatakse, otsustavad rahvamajade juhatajad ja juhendajate “kvalifikatsioonikomisjone” pole plaanis luua.