Turismispetsid tutvusid Saaremaaga maal ja vees

Võõrustajad kutsusid külalisi mereleminekuks kaljas Hoppeti pardale ning tutvuma Lahhentagge džinni tegemisega, külastati Asva Viikingiküla ja Muhu jaanalinnufarmi. Kolme päevaga said külalised ülevaate enam kui paarikümnest paigast ja turismiobjektist.

Eile hommikul astusid turismiasjalised sisse Suurkadaka puhketalu õueväravast. Puhkekompleksi tutvustas neile talu perenaine Marje Reek. Vätta poolsaare Kasti küla Suurkadaka puhketalus on külaliste kasutada kümme maja, kokku 25 voodikohaga. Millises majas end sisse seada, on puhkaja enda valik. Omanäoliste ehitiste hulgas on paekividest laotud Bastioni tornmaja, milles sviit, rookatusega püramiid, saunmaja ja veel mitu põnevat ehitist.

Visit Saaremaa turismiinfospetsialist Kati Aus ütles, et programm oli tihe, kolleegidele näidati nii uusi objekte kui ka vanemaid, teada-tuntud Saaremaale omaseid paiku.

Kerta Hääl Võrumaalt, kellega Kasti külas jutule saime, rääkis, et seekordne reis pakkus osalejaile palju üllatusi. “Olen Saaremaal palju käinud, kuid iga reis pakub üllatusi. See siin on ikka väga äge,” avaldas võrulane Suurkadaka talu pererahvale tunnustust.

Veel ütles Kerta Hääl, et Võrumaa turismiinfokeskusest küsitakse Saaremaa kohta üsna palju. “Kui oled ise käinud, oskad ka rohkem selgitusi jagada,” toonitas Hääl.

Suurkadaka talu perenaine Marje Reek tundis heameelt, et nende talu turismispetsialistidele huvi pakub. Ettevõtlusega hakkasid Reegid tegelema alles möödunud aastal. Lühikese ajaga on talu tuntust kogunud. “Kõige rohkem oleme võõrustanud eestlasi, aga meile on tuldud ka Saksamaalt,” märkis Marje Reek.