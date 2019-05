JUHTKIRI: Samm sammu haaval

Ka pealinna tohtrite arvates on oluline see, et siin, pealinnast mitme sõidutunni kaugusel mere taga elavad patsiendid saaksid abi kohapeal, oma kodusaarel. On ju sõit Tallinna ja sealt tagasi koju niigi väsitav, saati siis inimesele, kes tervisehädaga kimpus või koguni raskelt haige.

Haigla jaoks on järgmine suurem samm pakkuda Saaremaa elanikele ka keemiaravi. Mis pealinna arstide hinnangul on Kuressaare haiglas täiesti teostatav. Muidugi vajab see eeltööd ja sugugi mitte väikest. Tarvis on ju ravimite lahustuskeskust, päevaravipalateid, samuti personali, kes on pädev vähihaigetega tegelema.