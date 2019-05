Saarte praostina jätkab Anti Toplaan

Peapiiskop Viilma ütles, et arvestades, kuidas on uues Saaremaa vallas käivitunud koostöö omavalitsuse ja koguduste vahel, siis ei oleks see nii heal tasemel, kui Toplaan praostina ja vallavolikogu liikmena ise selle nimel vaeva ei näeks. “Ma usun, et see on üks asi, mida Anti Toplaan jätkab ja mida ka kogudused ootavad,” lausus ta.