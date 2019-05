Ajast ja arust eksitav maine tekitab farmides tööjõupõuda

Tuule Grupi põllumajandusosakonna juht Kaido Kaasik ütles, et oskustöölisi napib viimastel aastatel aina rohkem nii põllumajandussaaduste kui loomakasvatuse valdkonnas, ehkki tootmine on muutunud efektiivsemaks ja toodangumahud kasvavad. Kvalifitseeritud tööjõu leidmine põllumajandusse muutub aasta-aastalt üha kriitilisemaks, seda nii oskustööliste kui ka lihttööliste osas. Huviliste puudumise ühe põhjusena toob Kaasik välja farmitöölise ametiga kaasas käivad stereotüübid. Tihti arvatakse veel kolhoosiajast saati, et põllumajandus on valdkond, kus farmides töötavad veidi nokastanud mehepojad või masinate juurde lastakse inimesed, kes mujal eriti hakkama ei saa. Tegelikult on tänasel päeval olukord hoopis vastupidine. Kaasaegsed põllumajandusmasinad on sageli mugavamad heast sõiduautostki, varustatud tehisintellekti viimase sõnaga, kinnitab Kaido Kaasik.