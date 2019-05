Saaremaa vallavanem taunib Omniva plaani

Kallas märkis, et pakiautomaate on praegu vaid vähestes kohtades – erinevalt postkastidest, mis on tema sõnul sisuliselt kõigis Saaremaa külades olemas. “Lisaks ei saa eeldada, et inimesed iga päev liiguvad oma kodu ja mõne suurema keskuse vahet,” ütles ta.

Omniva juhatuse liige Andre Veskimeister rääkis kolmapäeval Vikerraadio saates “Uudis+”, et ettevõte tegi mai algul analüüsi, millest selgus, et 82 protsenti Eesti inimestest elab kuue minuti autosõidu kaugusel lähimast pakiautomaadist. Kuivõrd see tähendab, et ligi 20 protsendil elanikest jääb lähim pakiautomaat kaugemale, kavatsevad nad pakiautomaatide võrgustikku tihendada.

Möödunud nädalal võttiski Omniva vastu otsuse paigaldada tänavu kolme Balti riigi peale kokku 250 täiendavat pakiautomaati.

Tänavu algatab Omniva ka katseprojekti väiksemate pakiautomaatidega, mis tulevikus võiksid asendada inimeste isiklikke postkaste.

Omniva plaani vastu võttis teravalt sõna Muhus elav kirjanik Katrin Pauts, kes juhtis tähelepanu ka muudatuse sotsiaalsele poolele.

“Lehe toomiseks postkastist, kuhu maanteed pidi on ikka paarkümmend meetrit minna, pannakse viisakamalt riidesse, sest keegi võib ju vastu tulla,” kirjeldas Pauts olukorda oma kodukülas. “See on päeva elevushetk – ajaleht saabus!”

Nüüd tahab Omniva sellised hetked vanainimestelt tema sõnul ära võtta, sest vanainimese kasutegur on ettevõtte jaoks null. “Olulisemad on need maainimesed, kel vähemalt auto on – jaksavad pakiautomaadi juurde sõita, ehk siis Hiinast pakkegi tellida,” ütles Pauts.

Peaminister Jüri Ratas ütles eile valitsuse pressikonverentsil, et riiklik postifirma Omniva peab tagama kojukande maapiirkondades ja seda ka nädalavahetusel.

Eesti meediaettevõtete liit toetab peaminister Ratase seisukohta, et perioodika kojukanne peaks jääma senises mahus ja selle asendamine pakiautomaatidega ei ole lahendus.

"Kui me asendaksime kojukande pakiautomaatidega, siis kaotaksid sellega kõige enam maaelanikud," ütles liidu tegevjuht Mart Raudsaar pressiteate vahendusel.