Volikogu oli lasteaia kohatasu kaotamise vastu

Eelnõu ei saanud volikogus eile ühtki poolthäält, 16 saadikut oli vastu ja 10 jäi erapooletuks. Kasemaa ütles Saarte Häälele kommentaariks, et toetust kahjuks ei tulnud, olgugi et valla praegune võimukoalitsioon – Keskerakond, sotsid ja Reform – riigikogu valimistel selle lubadusena välja käisid. Ta lisas, et erapooletud olid ilmselt need, kes oma erakonna seisukohaga ei nõustunud.