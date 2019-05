Muuseumijuhi tool kõigub

Veebruari lõpust muuseumi müügi- ja arendusjuhina tegutsenud Susan Reinholm ja samal ajal tööle asunud juhiabi Kersti Õunapuu on teatanud oma lahkumisest ning nende asemele otsib muuseum uusi inimesi. Õunapuu lahkub isiklikel põhjustel, Reinholm ütles, et soovib keskenduda erialastele eesmärkidele.

Juba veebruaris otsis uusi väljakutseid muuseumi peavarahoidja Priit Kivi, kes kandideeris kultuuriministeeriumi muuseumikogude peaspetsialisti ametikohale. Kivi ütles Saarte Häälele, et tunneb end tänu Saaremaa muuseumis omandatud kogemustele kõnealuses valdkonnas kindlalt ja oli seetõttu valmis teemaga tegelema ka laiemalt, kogu Eesti tasemel. Kuigi ta konkursi ülekaalukalt võitis, otsustas ta perekondlikel põhjustel uuest töökohast viimasel hetkel siiski loobuda.

Muuseumi teadur Olavi Pesti nentis, et varem oli muuseum üsna üksmeelne ja toimiv kollektiiv, olulistest asjadest räägiti kõigiga. “Nüüd on see kadunud. Aga ei saa olla niimoodi, et inimestega räägitakse enamasti ükshaaval ja kõik ei ole asutuse asjade ja plaanidega põhijoonteski kursis. See on üks suur häda ja praegu tundub, et parandamatu,” lausus ta.

Pesti lisas, et muuseum on väike asutus, aga paljusid töötajaid ei näe tema teinekord suisa mitme nädala jooksul. Kord nädalas toimuvatel töökoosolekutel ei toimu tema hinnangul aga sisulist arutelu, kus võiks mõtteid või uusi ideid tekkida. Tegu on lihtsalt asutuse juhi ja töötajate igapäevategevusest vastastikuse aruandmisega.

“Ei meeldi meile see, mis personaliga on juhtunud,” möönis muuseumi sihtasutuse nõukogu esimees Jaanis Prii. Ta nentis, et muuseumijuhile Rita Valgele on antud aega uus struktuur luua ja meeskond kokku panna, et ta saaks oma visioonid ellu viia. Paraku ei toimi asutus loodetud kujul. Prii märkis, et midagi pole küll just päris üle võlli, aga mureks on siiski põhjust, sest investeering inimestesse ei ole tööle hakanud ja eelarve tulude pool võib olla liialt optimistlik.

Valgele pandi tema sõnul ka lootusi, et ajaloolasena hakkab ta sarnaselt eelmise direktori Endel Püüaga tegelema uurimistööga ning avaldama ka kirjatöid, mida pole paraku juhtunud. See, et Valge muuseumi sisulises töös ei osale, on ka Pesti sõnul suur pettumus.

Võimalikke arenguid hakkab muuseumi nõukogu arutama juunikuisel koosolekul. “Põhiküsimus on siiski tööõhkkond jälle normaalseks saada,” ütles Prii, kes ei välistanud, et nõukogu istungi tulemuseks on uue juhatuse liikme konkurss.

“Loomulikult on raske, sest kõrghooaeg on ukse ees, aga ma olen aru saanud, et muuseum toimib vanast inertsist edasi, kuna inimesed teavad, mida nad teevad. Aga see ratas jääb paraku järjest aeglasemaks,” lausus ta.