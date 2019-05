"Mul ei ole sellist asja nagu grillihooaeg, mul ei saa see kuidagi läbi ja aastaaeg siin ei loe," tunnistab Villi Pihl oma Kärla kodu terrassil grill-liha küpsetades. Villil tuleb grillimist ette palju, vähemalt kolm-neli korda nädalas, nädalavahetusel kõik päevad. "Eks ta selline hobi on, sest meeldib õige maitse ülesleidmine ja erinevad võimalused selleni jõudmisel. Muidugi on oluline protsess ise, aga eks on ka untsu läinud."