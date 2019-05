JUHTKIRI: Ajale jalgu jäänud liiklus

Kuressaare linn vajab hädasti plaanitavat liiklusauditit ja seda, et selle tulemused ka reaalselt ellu viidaks. Inimeste võimalikud protestid, et nende harjumuspärased marsruudid seeläbi muutuda võivad, peavad seekord tähelepanuta jääma. Ohutus on olulisem, kui kellegi mugavus.