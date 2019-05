KG staadion valmib mitmes osas

Kuressaare gümnaasiumi praeguse staadioni kohale peaks projekti järgi rajatama nelja jooksurajaga ja tartaankattega 300-meetrise ringiga spordiväljak. Selle keskel on 75x47 meetri suurune pärismuruga jalgpalliplats. Lisaks erinevad heite-, hüppe-, viske- ja tõukealad. Projektis toonitatakse, et nii kergejõustiku kui ka jalgpalliosa ei vasta rahvusvahelistele nõuetele, kuid on piisavad koolispordi harrastamiseks.