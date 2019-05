Tegevustoetuste jagamine vaadatakse üle

Seda on ta välja öelnud ka mitmel vastavasisulisel koosolekul, kus temalt on tekkinud arusaamatuste kohta aru päritud.

“Näiteks on küsitud, miks taotlevad külaseltsid ja suuremad MTÜ-d tegevustoetust samadel alustel,” tõi ta ühe näite. “Olen seda meelt, et kui praegune praktika korralikult ei toimi, tuleb seda tunnistada ja püüda leida paremaid lahendusi,” on Maripuu oma sõnul nõus tegema parandusi.

Ta lisas, et taotlemise tingimused peaksid olema täpsemalt lahti kirjutatud. Et uue korra rakendamine ei ole sujunud tõrgeteta, on mõnevõrra paratamatu, ent samas on see andnud võimaluse teha järeldusi ja olukorda muuta.