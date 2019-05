MUHU UUDISSED: Juu akkab tassakeste sättima

Eenakuu alguses oo Talinas kange juubelilaulupidu! Muhu valda esindab sial ainsamana meite suare segakuor. Ehkkid neh, olga kohe edeviti üteldud, et ega suarlased ep sua kua ilma muhulasteta sial akkama kohe mitte. Nõnna oo vähemasti Orisare laulu- ja pillikollektiivides kua kohe niipalju muhulasi, et neid ep anna masu kahe käe näppude pialgid üles lugeda. Nõnna et vähemasti oo õiged Muhu rahvariided ja õigete muhulaste selgas pidul olemas. Olga muud mis tahes! Ja et oo juubelilaulupidu ja et oo muhulased kua jälle latsis, siis mine sa ullu tia – äkist oo kuskile laulukuori ennast salaja ää petatan mõni uus kirjamies. Ja nõnna võib viimaks varsi mõnest rükikojast välja tulla koa roamat "Muhulaste imelikud juhtumised Tallinna juubelilaulupeol 2. osa".