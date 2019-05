JUHTKIRI: Väike maja Sõrvemaa väravas

Arvamus, et Saaremaal koondub kogu elu üksnes Kuressaarde, alati paika ei pea. Õnneks. Ettevõtlikke inimesi toimetab ka Kuressaarest kaugemal – teiste seas neid, kelle jaoks on oluline kogukonna hea käekäik. Ning kes selleks, et ka maal jaguks põnevaid ajaveetmise võimalusi, ei põlga vaeva pea tööle panna ja käised üles käärida, et need võimalused luua.