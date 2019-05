MARTTI NÕU: lapsi tuleb kaitsta iga päev

SUVEL TULEB PUHATA: Martti Nõu, kes ise ihult ja hingelt muusik, leiab, et puhata tuleks kõigil regulaarsemalt. Kui aga kange tahtmine peale tuleb, siis miks mitte pilli mängida.

Oma paarkümmend aastat laste keskel ja lastega, peamisel muusikaalaselt töötanud Martti Nõu (42), kes on viimased aastad “dirigeerinud” Orissaare muusikakooli, on veendunud, et lapsi tuleb osata tähele panna iga jumala päev. Mitte korra aastas.