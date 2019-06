Salme hobiveinimeister hakkas suvesiidrit tootma

Mees tunnistas, et on varem olnud pigem suur veinihuviline. "Naljakas on see, et jääsiidri peale sattusin lõputult guugeldades õunast valmistatud tooteid. Leidsin jääsiidri, see tundus jube ahvatlev ning nii see alguse sai," meenutas ta. Schiff pühendas end täielikult teemale: ostis kokku spetsiifilist kirjandust, uuris ja katsetas, kontakteerus inimestega Inglismaal ja Kanadas, kes siidrit valmistavad.