Salapärased tühimikud Saaremaa metsades

Kaja teab allikate naabruses asuvat tühja ümara kujuga platsi juba lapsepõlvest, kuid pole selle puude puudumise saladusele jälile saanud. Tema palvel asja uudistamas käinud arheoloogid on ka välistanud, et lagendikule kukkunuks kunagi minevikus meteoriiditükk. “Nad arvasid, et äkki on see mõni vana järvepõhi, aga minu meelest on see üsna kõrge ja kuiv võrreldes teiste kohtadega,” tõdes Kaja Sepp.