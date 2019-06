JUHTKIRI: Rikkudes enda loodud reeglit

Kuressaare linnas on olnud hea tava, et kesklinna püstitatavate üle 100 ruutmeetri suuruste hoonete ehitamiseks tehakse arhitektuurikonkurss. See kirjutamata reegel on kehtinud juba ammu ning arvatavasti ära hoidnud nii mõnegi äpardunud projekti.

Sellest heast tavast peaks esmalt kinni pidama just see, kelle territooriumil see kehtib ehk siis Saaremaa vald. Seda enam, et tegu on väga suure avalikkuse tähelepanu all oleva projektiga ning kaasatud on toetusraha. Paraku sellele vilistatakse. Jutt sellest, et kaheksa aastat tagasi tegime konkursi, kuigi seda projekti ei kasutata, ei ole väga tõsiseltvõetav. Kuid nagu vanarahvaski teab, siis loll on see, kes vabandusi ei leia.