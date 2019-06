Laevaseppade sepikoda ehk Jää hakkas jälle liikuma…

Merendus ja laevandus on väga lai valdkond, mis kätkeb endas majandust, kultuuri ja elulaadi. Üks osa sellest on väikelaevad. Paljude inimeste jaoks on just väikelaev see, mis ühendab neid merega. Hobilaev annab tuhandetele inimestele võimaluse kogeda, mis on olla reeder ja laevajuht, mida meri nõuab laevalt ja meresõitjalt, millised on sellega seotud rõõmud ja mured.