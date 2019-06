JUHTKIRI: Piirangud turvalisuse huvides

Rohkem kui selge on see, et uudis künniste paigaldamisest, kiiruse vähendamisest ja peatee suuna muutmisest kutsub esile pahameeletormi. Inimestele meeldib asju teha nii, nagu nad on harjunud tegema. Künnistes nähakse mitte kiiruse piirajat, vaid autolõhkujat ja sõidumõnu rikkujat. Kes mäletab näiteks Uue tänava künniste lugu? Nüüd, aastaid hiljem, pole häda kellelgi.