Vald hangib 100 000 euro eest seitse uut sõidukit

Mainitud seitse sõidukit soetatakse vallale kasutusrendilepinguga viieks aastaks, sel aastal on eelarves planeeritud kasutusrendi kuluks 8800 eurot, makseperioodi alguseks on kavandatud 2019. aasta september.

Saaremaa vallavalitsuse transpordi peaspetsialist Martin Kulderknup ütles, et plaanis on hankida mahtuniversaali-tüüpi sõidukid, mille külgmised uksed on liuguksed, mis vajadusel hõlbustaks erivajadusega inimeste transporti. Hanke eeldatav maksumus on 100 000 eurot. “Nagu öeldud, võetakse sõidukid viieks aastaks kasutusrendile, pärast perioodi lõppu vald tagastab sõidukid.”