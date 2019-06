Jaan Kask võitis BFM-i digimuusika grand prix’

Koolilehele Meie KG ütles Kask, et on tantsumuusika keskel üles kasvanud ja ei ole möödunud peaaegu päevagi, kus ta korra ei oleks kuulnud kas Tiestot või Basshunter´it. Tõsisemalt hakkas noormees ise arvutimuusika loomisega tegelema 2014, mil tutvus DJ Martin Garrixiga, kes tänaseks on tõusnud selle valdkonna esinumbriks maailmas. Kask ise on praegu teelahkmel: kas minna edasi produtsendi või artistina.