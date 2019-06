Ühistupoed on sularahas väljastanud ligi miljon eurot

Saaremaa tarbijate ühistu juhatuse esimees Kalle Koov rääkis, et Coop Pank tutvustas sularaha väljamaksmise teenust esimest korda Tornimäe poes. “Kus siis veel, kui mitte hoones, mis ehitatud aastal 1912 Tornimäe Tarvitajate Ühistu poolt kaupluseks ja kus seni ajani toidu- ja esmatarbekaupadega kaubeldakse,” tähendas ta. “Nii otsustatigi uut teenust – sularaha väljavõtu võimalust kaupluse kassadest – tutvustada avalikkusele just Tornimäe kaupluses.”

Aastaga on ühistupoed oma kassadest klientidele väljastanud ligi 17 000 tehingu käigus üle 900 000 euro sularaha. Keskmine sularaha väljavõtu summa jääb seejuures suurusjärku 40–70 eurot tehingult. “Maapiirkonnas, kus sularahaautomaati läheduses pole, on kaupluse kassast vajadusel sularaha väljavõtuvõimalus kohalikule elanikule ehk ainus variant sularaha saada,” märkis Koov. Olgu põhjus seejuures milline tahes. “Naabrimehele mee eest maksmiseks näiteks,” pakkus ta, täpsustades, et seega ei olegi tegelikult võimalik öelda, kes ja miks on aasta jooksul raha välja võtnud.