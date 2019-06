LUGEJA KÜSIB: Kas suvetöötajaid pole vaja põhjalikult välja õpetada?

Ajutistele töötajatele tuleb sarnaselt teiste töötajatega korraldada esmalt juhendamine, st tutvustada tehtavate tööde ja kasutatavate töövahendite ohutusjuhendeid. Pärast juhendamist määrake kogenud töötaja, kes hakkab uut töötajat välja õpetama. Oluline on, et väljaõpetajaks määratud töötaja peaks ise ohutusreeglitest kinni ning tal oleks piisavalt aega ja kannatlikkust uut inimest õpetada.

Väljaõppe pikkus sõltub sellest, kui keeruline ja ohtlik on töö ning kas töötajal on samalaadse töö tegemisel kogemusi. Ehk iga kord tuleb eraldi hinnata, kui pikka väljaõpet töötaja vajab ja millal saab töötaja tööle lubada. Tööle lubatakse töötaja siis, kui tööandja on veendunud, et töötaja oskab ohutuid töövõtteid praktikas rakendada.