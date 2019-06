Vallavalitsus ei pidanud antud lubadusest kinni

Mitmed teised võimlemis- ja tantsuklubid linnas on kimpus ruumipuudusega ning seetõttu lubati eelmisel aastal toonase valla spordijuhi Marden Muuki suu läbi, et 2018/2019 hooaja lõpus tehakse konkurss.

Eilsel vallavalitsuse koosolekul otsustati siiski anda Semiiri avalduse peale saal taas neile aastaks rendile. Tõsi, tunnihind tõsteti 2 euro pealt 4 euro peale.

Abivallavanem Jüri Linde märkis vallavalitsuse otsust kommenteerides vaid, et head lahendust võrdseks kohtlemiseks ei ole. Semiir oli avaldanud soovi neis ruumes jätkata. Samas ei ole Saaremaa vallavalitsus üheski kanalis avaldanud teadet, et saali kasutamise osas on võimalik teha avaldusi.

“Arvestades laste ja ringide arvu nädalas, siis sellisele kollektiivile oleks väga raske muid alternatiive leida,” selgitas Linde Semiiri eelistamist. Abivallavanem põhjendas tehtud otsust ka sellega, et Semiir rentis Marientali tee saali juba Lääne-Saare valla ajal. “Seetõttu on mõistetav, et Semiiril on vähemalt ühinemislepingu kehtimise ajal ootused, et Saaremaa vald nende eelnevate kokkulepetega arvestab,” ütles Linde.

Vallavanem Madis Kallas nentis kommentaaris Saarte Häälele, et olukord on keeruline, kuid otsus tuli teha. Vallal on õigus oma vara kaalutlusotsusega rendile anda ja nii ka tehti. Tema sõnul oli surve saali rendileandmiseks suur ning otsust mõjutas ka asjaolu, et Semiiri näol on tegemist suurima klubiga ning nende käest pinna äravõtmine oleks kaasa toonud väidetavalt katastroofilise olukorra.

“Tänase süsteemiga jätkamine on kõige rohkem erinevate osapooltega arvestav,” oli vallavanema seisukoht. Kallas ütles, et hanget vald korraldada ei soovinud. “Koolilaste arvelt enampakkumist teha ei saa ja ei tohigi,” ütles ta, viidates, et hinna võimalik lakkeajamine ei teeniks laste huve.

Vallavanem Kallase sõnul tuleks kaaluda sealsete riietumis- ja pesemisruumide korrastamist ning seejärel hoopis võimalust anda saal spordikoolile hallata.