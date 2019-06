MUHU UUDISSED: Laupa lõunased lõllamised ja muud asjad kua

Neljad pühad oo müödas ja kuolilapsed oo kua kuolist priiks suan. Nõnna et sui oo käe. Sui oo Muhu suare pial nii kipekiire ja iga vuastaga nähisse kiiremaks minevad. Neh, selle kolme kuuga oo taris ju nii palju raha oma kontu piale korjata, et talve jälle üle elatud suab. Ja mida änam oo nõuksi, kis ülemoalt siia suiks puhkama tulavad, seda muretum oo muhulase tali.

Aga neh, selle kipe tüötegu kõrvast suab rahupärast randas köia ja meres lotsuta. Ja omad taememuad kua kordas oida. Vihma, seda andasse siis küll just niipaljukest, et ää ep unuks, mis asi ta üldse oo. Nõnna et kis tahab ikka kurki suaja, sie ep piase mitte vieväost iga õhta.