JUHTKIRI: Ikka ise peab hakkama saama!

Vallaaparaadiga on suurel osal maainimestel kokkupuuteid (ka varem olnud) vähe või puuduvad need sootuks. Ometi lisab kindlustunnet see, et osavaldadesse on jäetud teenuskeskused – peaasi, et neid ei kaotataks. Töötavad seal ju inimesed, kes kohalikke olusid teavad ning mure korral aidata oskavad või vähemasti püüavad.