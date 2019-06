RAUL VINNI: Lubadustest tuleb kinni pidada

Teemat paremini mõistmaks peab teadma ka seda, et erinevate tantsu- ja võimlemisklubide jaoks on proovipindade ja -aegade puudus väga põletav probleem.

Eelmisel aastal oli lehtedes palju juttu sellest, et vabanenud saali osas otsustas vallavalitsus kord ühtpidi ja kord teistpidi. Lõpuks jätkati lepingut seni seal tegutsenud Semiiriga. Sealjuures lubati leheveergudel, et järgmise hooaja lõpus ehk siis 2019. aasta kevadel korraldatakse pakkumine. Paraku ei pidanud vallavalitsus oma lubadust millekski ja andis saali taas Semiirile. Ajakirjanike küsimuste peale vastati, et otsuse langetamine oli raske, häid lahendusi polevat olnud ning seega on praegune lahendus kõigi huvides parim. Kokkuvõttes ei saavat hakata laste arvelt enampakkumisega hinda tõstma.

Väikeses kohas on lihtne survestada. Näiteks lapsevanemana Pärli võimlemisklubiga seotud vallavanemat. Ka see klubi oleks arvatavasti olnud saalist huvitatud. Alati on võimalus öelda, et aetakse oma asja. Miks ma niimoodi arvan? Sest mullegi (olen ka seotud lapsevanem) on saali endale saanud klubi esindajad küsimuse “Kas sul on isiklik huvi?” vormis märke peale teinud, kui olen seda asja kajastanud. Küllap tehakse tänagi.