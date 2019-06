Komisjon ja vallavanem pooldavad alkomüügipiirangut

"Meelis Juhandi (üks eelnõu autoreid – toim) pidas vastava ettekande, toimus arutelu ja komisjon toetas eelnõud ühehäälselt," võttis komisjoni koosoleku kokku esimees Anti Toplaan.

Eelnõuga möödunud nädalal tutvunud vallavanem Madis Kallas on oma sõnul toetaval seisukohal.

"Kindlasti tuleb alkoholi müügipiirangu teemalistesse aruteludesse kaasata ka ettevõtjad." MADIS KALLAS

"Valitsuses me seda eelnõud arutanud ei ole ja seega saan väljendada vaid oma isiklikku seisukohta vallavanemana," ütles Kallas Saarte Häälele. "Olles väga hästi kursis Saaremaa õigusrikkumiste statistikaga, tean, et seal joonistuvad selgesti välja rikkumised, mis on otseselt seotud alkoholi liigtarvitamisega ja just ennekõike Kuressaare kesklinnas väga hilistel öötundidel. Seega on kõik meetmed, mis aitaksid seda probleemi leevendada, kindlasti tervitatavad."

Kallas lisas, et kindlasti tuleb aga läbi arutada kõik võimalikud ohud, et otsus ei tekitaks soovitule vastupidist efekti. "Näiteks linnakodaniku komisjonis toodi ühe ohuna välja, et ostetakse enne kella kolme lauad alkoholi täis ja võib-olla isegi rohkem, kui muidu ostetud oleks," rääkis Kallas.

Vallavanem märkis, et kuna Kuressaare linn ja hiljem Saaremaa vald on olnud mitmetes alkoholi liigtarvitamise vastastes projektides eestkõnelejaks läbi aastate, hoiab tänane valitsus seda joont kindlasti ka edaspidi.

Madis Kallas leiab, et kindlasti tuleb alkoholi müügipiirangu teemalistesse aruteludesse kaasata ka ettevõtjad.