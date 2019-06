Ilmus neljas osa Ruhnu Ajaraamatust

Piltidel on eelkõige ruhnlased ise, nii suured kui väikesed, meie elu ja olemine. Raamatutes on Ruhnu loodust, maastikke, külavaateid, pilte nii juba kadunud ajast kui tänapäevast.

Ajaraamatu koostajad on Kaarel Lauk, Priit Kapsta ja Kadri Tukk, kellelt on ka enamik piltidest. Pilte on teinud ka paljud teised ruhnlased, samuti paljud Ruhnu sõbrad. Ajaloolised pildid on pärit enamikus Ruhnu Ja Saarema Muuseumist, väiksemas mahus ka paljudest teistest muuseumidest ja arhiividest.