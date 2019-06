MUHU UUDISSED: Pühad tulavad

Ja neh, juanilaupa oo Liival sie muakaitsepäe kua ju viel. Siis suab sada vuastad Võnnu lahingust müöda. Ja selle pääva pietsegid Muhus muakaitsepääva. Sie pidada olema muakondas juba kahessateistmes kord, kui nõukest pääva pietse. Neh ja Liiva spordilatsis mudud. Kuskil mõjal niipalju laged ruumi ju põlekskid. Muhuse tullasse kellu ühest ja suab nähe mõukest tehnikad Eesti vabariikis kasutatse oma mua ja rahva kaitseks. Ja kellu veerand kuiest jägatse Suure kirgu aidas võedutuld kua. Sur kange sündmus kuulukse olavad. Tulge aga puhas Liivale vahtima ja uudistama. Et ep piaks jälle pärast suure kahuvaluga ädaldama, et miks ma põle tuln. Või et kust ma tidasi, et nii vägev oo. Just nõnna alisesid kohe mitmed pärast seda, kui laulupeo tuli Kuivastu tulli.