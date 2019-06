Saarlase ulmekas pälvis romaanivõistlusel tunnustuse

„Ulmekas polnud esialgne plaan. See kuidagi läks nii ja nagu näha, õnnestus žürii arvates väga hästi. Pea kuuekümnest tööst said kiidetud väga vähesed ja on uhke olla nende seas,“ ütles Müür Saarte Häälele. „Eks selline õlalepatsutus ja märkamine nii prestiižse žürii poolt nii suurel konkursil tõstab kõvasti motivatsiooni ja tahtmist veel rohkem pingutada,“ lisas ta.

Ulmeromaani „Seitsmes kohtunik“ keskmes on noor tüdruk ja küsimus: mis oleks, kui inimesele antaks täiuslik võim. Niisugune, et ta võiks muuta iga inimese ja isegi kogu inimkonna saatust. Mida teeb selline võim lihtsa koolitüdrukuga? „Žürii tõi välja, et loo tugevuseks on põhjalik läbimõeldus ja samm-sammult tõusev põnevus,“ märkis autor, kes on varem ilmutanud ajaloolise seiklusjutu ja spiooniloo.

„Jah, nii on kuidagi läinud. Hetkel kirjutan spiooniromaanile teist osa ja on mõte alustada veel uue käsikirjaga, mille teemaks oleks muutused Eesti ühiskonnas. Loo raam on paberil, tuleks vaid kirja panna, aga ühe romaani kirjapanek on väga pikk töö,“ sõnas ta.