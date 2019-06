Kas linnaõhk teeb priiks?

Lavastaja Lii Pihl ütles, et tüki näol on tegu Jaan Krossi "Raeooperiga", mida ta tahtis lavale tuua juba ligi veerand sajandit tagasi. Laupäeval kell üks algav etendus kujutab endast siiski vaid näitemängu esimest vaatust, mida on pisut täiendatud selgitavate lisatekstidega. Teine vaatus on plaanis teatrisõprade ette tuua sügisel.

Näitemängu enda kohta ütles lavastaja, et selle teemaks on omad ja võõrad, kohalikud ja sisserändajad – praegu igati aktuaalne väga mitmel tasandil. Keskajateemaline tükk on Pihli sõnul Saaremaa Teatri jaoks ühtlasi hea vaheldus, sest külajante on tehtud omajagu. Ta ei välistanud, et näitemängu võidakse pärast lossipäeva mingil ajal etendada ka raekoja tagusel uuel terrassil, mis on sellise ürituse jaoks väga sobiv paik. "Kui luba antakse, siis teeme," lausus ta.