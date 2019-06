JUHTKIRI: Töö kasvatagu

Võib ju arutleda ja vaieldagi, kas üldkasulik töö peaks ikka olema inimese karistamise vahend. Et inimene ei võta ju karistust vastu kuigi hea meelega ning karistuseks määratud tööd võib seetõttu teha ülejala. Samas oleks kõigile kasulikum – ka tegijale endale –, kui üldkasulikku töösse suhtutaks hoopis kui kasvatusvahendisse. Kes on käitunud halvasti, sel on nüüd võimalus end paremana näidata ja midagi head teha.