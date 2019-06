MUHU UUDISSED: Kõege kenam muhukielne sõna

Nüid sie oo siis selgun ja Hellamoa leedutule all rahvale tiada koa antud. Kõege kenam muhukielne sõna mudud. Sai teist sii oolega valitsetud. Neh, et ÜRO oo välja kuulutan, et sievuasta oo Euroopa põliskielte vuasta. Ja muhulaste kut ühe uhkema ja kangema Euroopa rahva põliskiel oo ju muhu kiel.

Kohe selle sõna kuulutamise järgi sai kuulda seda Lõetsa Matsi Peetri tehtud Muhu laulu, mis inimestel igakordas vie silma tuob ja ihukarvad püsti aab. Ja ma kuulasi täpsest ää, et nie kolm sõna ollid selle laulu sihes kõik olemas. Ja mudud änam kut kindel, et mulkidel põle tõesõna ühtegid munukest ja roosit pätta liigub Muhus igas karjaarus rinki küll ja viel ja iga muhulane tahab ühekorra, kui sie päe oo käe, et ta jäänussed Muhu mulda suaksid maetud. Nõnna et sie laul tuleks ikka Muhu oma ümniks kuuluta kohe kindla piale!