MUHU UUDISSED: Põle ool ega oobil vahet

Aga Annelil, meite kultuuriemal, oo viel üks tähtis palve teitele. Neh, nie juanipääva ja suure Talina piduga rallimine oo inimeste kääst niipalju aega ää võtn, et kõik põle masu pooleskid viel jõudn mõtelda, et kas naad sievuasta ikka kuskil kohvikud kua tegevad. Kohvikutepäe ise oo 28-ndal juulil ja Anneli uotab nüid kangest kuni esmasbeni, siis kahessanda juulini, kõiki ennasimi kirja andma. Kauemini ep sua änam aega anda kua, sest nie paprid oo kua taris ää rükkida, mise pial oo kõik kohvikud kenaste kirjas. Siis oo nendel, kis tahtvad ostma ja põlast võtma tulla, kõik kenaste silmde ies ja ep eksi ää mitte.

Nõnna et andke aga Annelile tiada, et kuskohtas ja mis oo kohviku nimi ja kelle käest suab asju täpsemaste uurida (mõni nimi ja televonni nummer) ja mis oo viel põnevad piale selle, et kohvet ja kuoki suab. Siis suab kõik kenaste kuardi piale kirja kua! Ja neh, kis nüid kohe mõtles, uot-uot ma tie, siis ole nüid nii munuke ja kirjuta nobesti annelitamm.muhu@gmail.com aadressi piale kiri ja pane kõik nie tarblised ja tähtsad asjad kirja, mis ma just ette lugesi.