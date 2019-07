PERSOON - Jaan Jalakas: kuidas elukene veeres

Tori linnaosas, mere külje all elanud ja kasvanud Jaani mängumaadeks said Tori jõe ümbrus ja mererand Kuressaare jahtklubi juures. Tavatsetakse öelda, et veri ajab rähnipoja puu otsa ning küllap mere mühin, sillerdavad lained ja avarad veteväljad tõmbavad rannas kasvanud poisse avastama uusi maid ja randu.