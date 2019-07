Abrukal peeti noorte muusikalaagrit

Laagris said kokku ühingu kolme põlvkonna noortebändide liikmed ja nende fännid, kokku paarkümmend inimest.

Kuna Saaremaa NNKÜ-NMKÜ-l on tulemas väike tähtpäev, nimelt saab ühing sel aastal 25-aastaseks, komplekteeriti osalejatest Abruka esinemisbänd ja valiti ettekandele tulev repertuaar. Proove juhendas Kihelkonna kooli muusikaõpetaja Ursula Jakobson. Sellise improviseeritud koosseisuga anti laupäeva õhtul Innu turismitalu õuel Abruka rahvale kontsert, mis soojalt vastu võeti. Solistidena astusid üles Kristin Kurvits, Tanel Aeg ja Kihelkonna kooli õpilane Karoline Jakobson. Eeskava lõppedes kogunesid nii esinejad kui ka publik laululava ette, et teha mälestuseks üks suur ühispilt.

Laupäeva hommikul tegi majaperemees Ardi autorongiga toreda saart tutvustava ekskursiooni. Noortele jagasid oma teadmisi ühingu veteranid, loodusesõber Mati Martinson ja ajaloohuviline Tõnu Veldre Sõrve militaarmuuseumist. Üritusest olid kutsutud osa võtma ka Anseküla ja Jämaja koguduse esindajad, kellega ühing on pikka aega koostööd teinud.

“Loodame, et saarerahvas ei pannud meile pahaks, et laulmine ja pillimäng, noorte naer ja heledad kilked päeval ega hilisel õhtutunnil lõppeda ei tahtnud,” ütles laagri korraldaja Anu Konks. Jumalateenistusel laekunud korjandusraha läks seekord väikese Anseküla koguduse toetuseks, mille õpetaja Anu Konks on.