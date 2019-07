Üleilmne bituumenikriis venitab teedeehitust

“Bituumenemulsiooni tootmiseks vajalikud baasbituumeni tarned Eesti Vabariiki on tugevasti häiritud. Võib juhtuda olukord, kus tarned peatatakse täielikult. Tekkinud on olukord, mida me ei saa oma tegevusega mõjutada,” põhjendas Nõmm.

Eesti suurim bituumeni importija AS Nynas saab oma toornafta just Venezuelast. Praegu on ettevõte pidanud tarnitavaid koguseid vähendama, vahendas “Aktuaalne kaamera”.

“Tegemist on kogu Põhjala riikides valitseva bituumenikriisiga – täpselt sama probleem on Soomes, Norras, Rootsis, Taanis, Poolas. Ja kahjuks on see langenud kokku ühe teise probleemiga, mis tuleneb sellest, et Venemaalt Družba naftajuhet pidi Euroopasse tarnitav toornafta on samuti halvakvaliteediline ja firmad, kes saavad oma toornaftat sellest torujuhtmest, on samuti sunnitud bituumenitoodangut vähendama,” selgitas ERR-ile Nynase juhataja Indrek Tepp.