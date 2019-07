Alla 15-aastased noored töötavad üha enam

8. juuli seisuga on tööinspektsioonile laekunud 990 teadet 3500 alla 15-aastase lapse töötamise kohta. Mullu samal ajal oli teada antud 2708 lapse töötamise kohta. Noortele pakub tööd ligi 550 ettevõtet, teatas tööinspektsioon.

Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Meeli Miidla-Vanatalu ütles pressiteates, et kahe aasta tagune seadusemuudatus mõjutas oluliselt laste ja noorte aktiivsust tööturul.

“Eelmisel aastal kasvatas see noorte huvi töötada ning tööandjate huvi neile tööd pakkuda. Sel aastal on töötavaid noori veelgi juurde tulnud,” lisas Miidla-Vanatalu.

Miidla-Vanatalu rõhutas, et ka tööle asumisel vastutab lapse heaolu eest alati lapsevanem. “Kõikide alaealiste, sealhulgas 16- ja 17-aastaste tööle lubamiseks on tarvis lapsevanema nõusolekut. Vanem peab tutvuma lapse tulevase töö tingimustega, näiteks mitu tundi noor päevas töötab, mis kellaaegadel, millised on tööülesanded ja nii edasi,” ütles ta.