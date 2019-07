JUHTKIRI: Ilmataadi tujud

Öeldakse, et ei ole halba ilma, vaid valed riided. Selles arvamuses on kahtlemata tõetera sees. Küllap aga ei soovi meist keegi, kes on reisile läinud, et kohale jõudes seal vihma kallaks. Või tormaks nii, et puud murduvad ja katused lendavad. Pigem jätaks siis reisile hoopis minemata – mis sinna ikka minna, kui poole puhkusest pead nelja seina vahel kükitama.