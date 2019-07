Kas tõesti auto leiutas inimese?

Ju on paljud meist kauges lapsepõlves kepiga sipelgapesas sorkinud, või julgemad ka kuuri lae all herilaste pesi udjanud, et näha, kuidas nad sebima ja toimetama hakkavad. Samasuguse nooruserumalusena mõjub kindlasti seegi, kui võtta jutuks autoliiklus või siis selle puudumine Kuressaare kesklinnas. Reaktsioon on igatahes sama. Sipelgad satuvad vaid paanikasse, herilased tulevad nõelama ka.

Mina pean end Kuressaarega suuremal või vähemal määral seotuks juba aastast 1985. Tõsi, linn oli siis Kingissepa. Vaatamata möödunud aastakümnetele on huvitaval kombel mitmed asjad jäänud samaks. Näiteks lausa piinliku järjekindlusega ikka ja jälle päevakorrale kerkiv küsimus: kas ja mida teha linna liikluskorraldusega. Pärast mõningast, vahel isegi kirglikku arutelu tõdevad kõik osapooled, et ega siin häid lahendusi olegi, tänavaid ümber ei tõsta ja on nagu on. Ja mõneks aastaks ongi rahu majas. Kuni järgmise korrani. Nüüd on roigas nimega kesklinna ümberehitus jälle sipelgapesas omad tiirud ära teinud ja teema taas päevakorral.

Jalgrattal kihutan kiiremini

Liiklusele on meie kesklinn olnud suletud nüüd pisut üle aasta. Huvitaval kombel pole seetõttu ei sündimus drastiliselt vähenenud ega suremus dramaatiliselt suurenenud. Muud argumendid pole nagu eriti tõsiseltvõetavad.

Kõik on suutnud leida oma liikumistele hetkeolusid arvestades optimaalse lahenduse ja elu läheb edasi. Seda kummalisem tundub paari nädala tagune otsus avada veel lõpetamata ehitustandril liiklus. Seda küll ühes suunas ja kiirusega 10 kilomeetrit tunnis. Seda viimast numbrit tuleb minulgi hoolega silmas pidada, mis pattu salata, ma vahel ikka kihutan oma jalgrattal kiiremini.

Nüüd oleks olnud ju lihtne öelda, et suvekuudel ongi kesklinn inimeste päralt. Paraku nõuab see otsustusjulgust, nagu nõuab julgust seegi, et praeguses olukorras aru saada, kes kus tohib olla või sõita või liikuda.

Võib ju eeldada, et praegune olukord on autojuhtidele tehtud sedavõrd ebamugavaks, et nad lõpuks hakkavad ise otsima teisi teid ja kesklinna enam ei kipu. Kas pole see sama aeganõudev ja mõttetu kui loota, et inimene areneb puu otsa tagasi?