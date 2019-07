Keskkonnainspektsioon nõuab festivalitelkide mahavõtmist

RMK ja keskkonnaameti loata püsti pandud telklaagrit eile inspekteerimas käinud keskkonnainspektsioon andis asjaosalistele suulise korralduse Väikese väina hoiuala rannakarjamaale ebaseaduslikult püsti pandud telklaager likvideerida.

Keskkonnainspektsiooni Saaremaa büroo juhtivinspektor Anneli Vahter ütles Saarte Häälele, et korralduse eesmärk on ennetada kahju, mis sadade telkimiskoha eest maksnud piduliste liikumisega nelja päeva vältel kaasneb.

“Inspektorid lähevad ja vaatavad olukorra homme uuesti üle ja kui telke pole hakatud maha võtma, algatatakse menetlus,” sõnas Vahter. Juhul kui festivali korraldaja inspektsiooni korraldust ei täida, lastakse käiku rangemad meetmed.

TELGID PÜSTI PANNUD Glamping Clubi esindaja Martin Anja sõnul ei olnud nende firmal aimugi, et telkide püstitamiseks puudub maaomanike kooskõlastus. FOTO: Irina Mägi

“Inspektsioon otsib mõne ettevõtte, kes telgid maha võtab ja kulu nõutakse korraldajalt sisse,” viitas ta asendustäitmise rakendamisele.

“Ühe suursündmuse korraldamine tekitab paratamatult ka konfliktseid olukordi ja korraldajad on kahe käega poolt neid lahendama ja leidma ka praeguses olukorras seaduste piires kompromissi,” ütles Saarte Häälele ürituse peakorraldaja Taavet Bristol. Kohe nimetas ta ära, et telke pole võimalik enne ürituse algust maha võtta, veel vähem neid uude kohta üles seada.

Bristoli sõnul üritavad nad nii vallavalitsuse kui riigiametitega igati kompromissi leida. Probleem tekkis tema sõnul puhtalt sellest, et nad kuulsid telkimisala asumisest hoiualal alles viimasel hetkel halva üllatusena. Ka eelmisel aastal olevat samas kohas telgitud ja korraldajate arvamus oli, et kui maa antakse pärast üritust üle samas olukorras ehk rikkumatult, probleeme ei teki.

“Kui info oleks jõudnud meile nädal-kaks tagasi, siis kindlasti oleks suutnud leida mingi teise lahenduse või kolida kuskile mujale,” kinnitas Bristol. “Täna võtame lihtsalt vastutuse ja kui on seal vaja midagi taastada või seal on meie tegevusest jäänud kahjud, siis maksame need kinni. Kui keskkonnaamet otsustab trahvida, siis peame võtma trahvi vastu, sest muid lahendusi ei saa olla.”

Bristol tõi välja, et olenemata sellest, et mõned load on korda ajamata, on I Land Sound esimene festival, kes täielikult välistab ühekordsete nõude kasutamise ja võtab esimesena kasutusele nõudepesupunkti. “Oleme erinevatest second-hand-poodidest kokku ajanud 1500 taldrikut selle nimel, et Illiku oleks täpselt samasugune, nagu ta oli. Jagame konitopse selle nimel, et inimesed konisid maha ei viskaks, meil on Eestis esimese üritusena prügisorteerimissüsteem. Komposteerime kõik toidujäätmed ka ära.”

Telkla püstitamisele Orissaare alevi ja Väikese väina vahelise teelõiguga piirneval rannaniidul juhtis eile tähelepanu Saaremaa valla keskkonnaosakonna juhataja Bert Holm oma Facebooki lehel. Holm ütles Saarte Häälele, et kaitseala külastamine vajab kooskõlastust alates 50 inimesest, selles telklaagris saab aga olema vähemalt pooltuhat inimest.

RMK looduskaitseosakonna maarendilepingute spetsialist Saima Uusma ütles, et talle teadaolevalt pole nende maa rentnikud sellist suurt üritust ilma kooskõlastusteta korraldanud. Alati on ürituse läbiviijad eelnevalt oma plaanidega RMK poole pöördunud ja ürituse korraldamiseks on sõlmitud eraldi leping, mis ärilise tegevuse puhul on tasuline. Rendilepingu rikkumine antud juhul võib Uusma sõnul kaasa tuua rendilepingu lõpetamise.

Saima Uusma sõnul vabandas rentnik Mario Talvist RMK ees rendilepingu rikkumise pärast. Asjaolu, et rentnik soovis enda sõnul piirkonna arengule olulise ürituse korraldamisel abiks olla, ei lähe arvesse.

RMK looduskaitsespetsialist Ants Animägi selgitas, et Väikese väina hoiualal asuv rannakarjamaa renditakse sihtotstarbega poolloodusliku koosluse hooldamiseks ja säilitamiseks. Alal kasvab pikk loetelu kaitsealuseid liike, mille kaitsmine ongi Väikese väina hoiuala eesmärk.

“See on ilus puhas rannaniit, kus RMK paar aastat tagasi koosluse taastas ja nüüd lubatakse sinna tuhanded inimesed peale lõhkuma,” ei olnud Animägi peokorraldajate plaanidega päri.

Rentnik Mario Talvist ütles, et andis maa peo korraldajate käsutusse tingimusel, et telkimiseks võetakse ametiasutustest nõutud kooskõlastused. Seda, et telgid püstitati ilma loata, sai Talvist enda sõnul teada eile hommikul, kui mitmelt poolt tulid talle selleteemalised telefonikõned. Talvist tõdes, et telgid pandi püsti omavoliliselt, mööndes samas, et kahju loodusele siiski veel sündinud pole ja loodetavasti ei tekigi.