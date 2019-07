Helsingin Sanomat: suhtumine kangema kraami pruukimisse on Soomes muutunud

REISPASS: Kangema kraami jagamine Soome sõduritele. Pilt on tehtud Põhja-Soomes Lapimaal 1944. aastal. Soome jaoks oli see II ilmasõja viimane aasta.

Läbi sajandite on alkoholil Soome sõjalises kultuuris olnud kindel koht, ehkki joomarlust armees püüti pidevalt maha vaikida, väidab meie põhjanaabrite sõjaajaloolane Lasse Laaksonen. Ta võrdleb olukorda Soome armees Teise maailmasõja ajal viimaste aastakümnetega ja teeb järelduse, et mitte üksnes Soome kaitsejõududes, vaid kogu Soome ühiskonnas on suhtumine alkoholi muutunud.