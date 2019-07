JUHTKIRI: Hüva nõu

Kas saarlased on tõesti nii tublid ja targad, et saavad oma probleemide lahendamisega ise hakkama? Tahaks ju loota. Ilmselt leidub meilgi siin mere taga neid inimesi, kes juriidika peensustes vabalt orienteeruvad, paraku ei pruugi neid olla just kuigi palju. Ning ilmselt pole kuigi palju ka neid, kel tutvuskonnas oma jurist, kes vajadusel appi tuleb.

Miks siis nõu küsima ei kiputa, kuigi riik sellist võimalust lausa tasuta pakub? Ehk on põhjus selles, et säärasest teenusest lihtsalt ei teata. Või siis häbenetakse näida sellise inimesena, kes ise oma muredele leevendust leida ei suuda. Või siis peidetakse oma murede eest pea liiva alla, lootes, et “kui ma sellele ei mõtle, küll see probleem kaob iseenesest”. Paraku ei ole probleemidel kombeks iseenesest kaduda, vaid, vastupidi, üha suuremaks paisuda.